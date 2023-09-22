رئيس الوزراء لـ السائحين بمطار طابا : نطور مزاراتنا باستمرار

خلال تفقده عددا من المشروعات في سانت كاترين وطابا

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل دوما على تطوير المزارات السياحية بشكل مستمر .



جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بعدد من السائحين خلال مغادرته طابا من مطار طابا الدولي الذي يشهد حركة وصول كبيرة من السائحين من مختلف الجنسيات منذ تشغيله .

عاد مدبولي إلى القاهرة، بعد تفقده عددا من المشروعات في مدن سانت كاترين وطابا ونويبع التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من السائحين بالمطار .

ووجه رئيس الوزراء التحية للسائحين، مؤكدا ترحيبه بهم فى مصر، التى تتمتع بعدد كبير من المزارات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل دوما على تطوير هذه المزارات السياحية بصورة مستمرة.

مدبولي يلتقي السائحين ساي

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