رئيس الوزراء لـ السائحين بمطار طابا : نطور مزاراتنا باستمرار

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل دوما على تطوير المزارات السياحية بشكل مستمر .
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بعدد من السائحين خلال مغادرته طابا من مطار طابا الدولي الذي يشهد حركة وصول كبيرة من السائحين من مختلف الجنسيات منذ تشغيله .
عاد مدبولي إلى القاهرة، بعد تفقده عددا من المشروعات في مدن سانت كاترين وطابا ونويبع التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من السائحين بالمطار .
ووجه رئيس الوزراء التحية للسائحين، مؤكدا ترحيبه بهم فى مصر، التى تتمتع بعدد كبير من المزارات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل دوما على تطوير هذه المزارات السياحية بصورة مستمرة.