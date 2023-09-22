دويدار: لاعبو الزمالك "مظاليم".. وتبديلات أوسوريو "خطأ فادح"

أكد أحمد دويدار ، نجم الزمالك الأسبق ، أن لاعبي الفريق الأبيض يتعرضون لظلم فادح بسبب طريقة لعب الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني.



وقال دويدار عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" الزمالك ظهر بصورة سيئة للغاية أمام بيراميدز في الشوط الأول ، تشعر كأن الزمالك فريق صاعد حديثاً للدوري".



وأضاف:" كنت أتمنى أن تنقطع الكهرباء في ستاد الدفاع الجوي خلال الشوط الأول خوفاً من هزيمة ثقيلة للزمالك".



وأشار إلى أوسوريو ارتكب خطأ فادحاً بخروج سيد عبد الله (نيمار) لصالح محمود عبد الرازق (شيكابالا) قائد الفريق وهو نقطة تحول لصالح بيراميدز الذي عاد للمباراة بعد هذا التبديل.