حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2023، يبحث عنها الكثير من الأشخاص بطريقة مستمرة، لمتابعة الأحداث، ومعرفة ماذا يحدث في يومه الروتيني بناء على تنبؤات خبراء الفلك.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي



برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر

مهنياً: لن تبقى وحيدًا ولن تتعثّر خطواتك هذا اليوم يا عزيزي، وتكون مشاريعك على خير ما يرام ويقف الفلك الى جانبك فى كل خطواتك

عاطفياً: لا تتطرف في مواقفك مع الشريك، توفق في إعادة بناء ما تهدّم، وتفتح صفحة جديدة بينكما

صحياً: ابتعد عن المتاعب هذا اليوم الذي يخبّىء بعض التراجع الصحي غير المقلق

برج الثور وحظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر

مهنياً: يحمل هذا اليوم بعض الحلول لمشاريعك العالقة كما انه يرطّب الأجواء ويشير إلى السلام فى مجالك العملي

عاطفياً: يكون التناغم واضحاً يوّلد اجواء عاطفية جيدة ولقاءات مشوّقة وحدثاً استثنائيّاً يخبّئ مفاجأة

صحياً: القيام برحلة ترفيهية إلى المناطق الجبلية وقطف بعض الأعشاب النباتية مفيد للنفس

برج الجوزاء وحظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر

مهيناً: تتحسّن علاقاتك باستمالة الزملاء إلى التسامح وبزيادة راحتهم المادية. لا تجعل ضغوط العمل سبباً في المشكلة بينك وبينهم

عاطفياً: الحب يعيدك بالزمن الى الوراء فاسعد به، ولكن لا تبالغ في تقدير نفسك لئلا تقع في المشاكل

صحياً: خفّض استهلاكك من اللحم وفضّل الأسماك على غيرها. المعدة بيت الداء فكن حكيماً في ما تأكل

برج السرطان وحظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى سوء تفاهم مع بعض زملاء العمل وعراقيل وتراجع وتأجيل والتباس موقت فكن حذر واضبط اعصابك

عاطفياً: تتعاطف مع الحبيب في محنته وتقف الى جانبه محاولاً التخفيف عنه قدر المستطاع

صحياً: قد تصاب بخيبة أمل لكنها لن تنعكس سلباً على وضعك الصحي

برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر

مهنياً: حاول أن تركز اليوم على الأمور الأساسية فى عملك ولا تنشغل بالأشياء التى لا تنفع كنقاشات الفارغة مع بعض الزملاء

عاطفياً: تابع الشريك عن كثب، فهو يكثر تنقلاته وهذا ما يثير ريبتك ويدفعك إلى الغيرة

صحياً: الصحة من أغلى ما يملك الإنسان، فإذا فرّطت فيها خسرت كل شيء

برج العذراء وحظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر

مهنياً: لا تتخذ قرارات فجائية وكبيرة على الصعيد المالي حتى لا تفاجأ بأخطاء وفشل وإفلاس وتضيع جميع امولاك فكن حذر يا عزيزي

عاطفياً: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى

صحياً: تكثر البرامج التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة. لا بأس من متابعتها

برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر

مهنياً: تكون جميع الأمور على خير ما يرام والسلام هو المسيطر على اجواء العمل، ويدعوك الفلك إلى عدم تأزيم الأوضاع من خلال تصرفات تصدر منك تكون طائشة

عاطفياً: تحفظ عن التصرف بطريقة ارتجالية قد تعاكسك الظروف اليوم، لا تتحداها ولا تتسرع في شيء

صحياً: لا تكن من ذوي الاستهتار بكل شيء في الحياة، إذا ساءت صحتك فلن ينفعك الندم

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر

هنياً: تعيد النظر في الارتباطات المهنية، وتلقى تجاوباً من المسؤولين أو من مراكز القوى أو السلطات عليا

عاطفياً: تتاح أمامك غير فرصة للتعبير عن نفسك بلا قيود. عالج كل المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل

صحياً: خفف من تقاعسك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة. لا تدع القطار يفوتك

برج القوس وحظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر



مهنياً: الوقت مناسب جداً لتنفيذ الخطوات الضرورية والمساعي من أجل تثبيت موقعك، أو الحصول على منصب يليق بك وبجهودك السابقة

عاطفيا: تولّد الثقة المتبادلة في حياتك الشخصية مشاريع مشتركة مع الحبيب أو الزوج ونشاطات تترك ذكريات

صحياً: أنت أكثر من يعبأ بصحته، لذا حاول أن تجعل الآخرين يتمثلون بك

برج الجدي وحظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى عمليات ناجحة تكون في مصحلتك المهنية ويبشرك الفلك بارباح مالية خاصتا لو كنت من المضاربين فى البورصة

عاطفياً: كن حاسماً في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقاً للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة

صحياً: كن على ثقة أن ما من حركة تقوم بها بعد العمل وإلا تكون مفيدة

برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بأجواء ممتازة ويكون وضعك رائعاً، وتنهي اليوم وأنت في أحسن حالاتك ومنتشى بعدة انتصارات مهمة

عاطفياً: لا تكن استفزازياً مع الشريك، فقد يفاجئك بردّة فعله وقد تكون غير متوقعة وتندم على استفزازه

صحياً: فكر في كل خطوة تقوم بها على الصعيد الصحي، وخصوصاً إذا كانت مدروسة علمياً

برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر



مهنياً: لا تتورط في مسائل لا تعنيك، وخصوصاً أن رياح التغيير بدأت تعصف وهي تنذر بحسم قريب لم تكن تتوقعه

عاطفياً: أي نجاح للعلاقة مع الشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً أو مهيناً

صحياً: لا تحاول إخفاء ما يعتريك من حزن داخلي، بل عليك عرض نفسك على طبيب مختص.