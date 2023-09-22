بشرى: فيلم أولاد حريم كريم «اتاخد في الرجلين» بسبب الصراع الجانبي|فيديو

حلّت أسرة فيلم أولاد حريم كريم، ضيوفًا علي الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن فيلم حريم كريم وتعليقهم علي الانتقادات الأخيرة.

بشرى قالت: “تم التركيز على الفيلم وتجاهل تمامًا الصراع الشخصي بين الناقد طارق الشناوي والفنان مصطفى قمر ولكن أرى أن الفيلم دفع ضريبة هذا الصراع”.

وأشارت إلى أن رأي الجمهور في الفيلم كان واضحًا من خلال تقديرهم ودعمهم للفيلم من خلال شراء التذاكر وزيادة حجم الإيرادات.

وعبّرت عن امتنانها للناقد الفني طارق الشناوي، حيث اعتبرت أن تقييمه للفيلم قد قدّم له دعمًا كبيرًا ومجانيًا.