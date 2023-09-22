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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى: فيلم أولاد حريم كريم «اتاخد في الرجلين» بسبب الصراع الجانبي|فيديو

بشرى
بشرى

حلّت أسرة فيلم أولاد حريم كريم، ضيوفًا علي الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن فيلم حريم كريم وتعليقهم علي الانتقادات الأخيرة.

بشرى قالت: “تم التركيز على الفيلم وتجاهل تمامًا الصراع الشخصي بين الناقد طارق الشناوي والفنان مصطفى قمر ولكن أرى أن الفيلم دفع ضريبة هذا الصراع”.

 وأشارت إلى أن رأي الجمهور في الفيلم كان واضحًا من خلال تقديرهم ودعمهم للفيلم من خلال شراء التذاكر وزيادة حجم الإيرادات.

وعبّرت عن امتنانها للناقد الفني طارق الشناوي، حيث اعتبرت أن تقييمه للفيلم قد قدّم له دعمًا كبيرًا ومجانيًا.

الإعلامي شريف عامر الناقد طارق الشناوى ام بي سي مصر الفنان مصطفى قمر برنامج يحدث في مصر

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