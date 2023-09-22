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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية تهنئ حكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديقة بمناسبة عيد الاستقلال

مصر وارمينيا
مصر وارمينيا

أعرب السفير أحمد ابوزيد المتحدث بايسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة عن خالص التهاني لحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديقة بمناسبة عيد الاستقلال

وقال السفير ابوزيد في رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع “X” - نتطلع دائما إلى تعزيز أواصر الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون الوثيق بين مصر وارمينيا.

وعقب استقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفيتي كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أرمينيا، وتم التوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية في 1992، وافتتحت السفارة المصرية في يريفان في مايو 1993 بينما افتتحت السفارة الأرمينية في القاهرة في مارس عام 1992

 وتتمتع العلاقات المصرية الارمينية  دفعة قوية كونها تاريخية ممتدة فيها الاقتصاد والسياسة والثقافة والتجارة ومجالات عديدة للتعاون بين مصر وأرمينيا.

وشهد العام الجاري، أول زيارة لرئيس مصرى منذ استقلال أرمينيا. 

وأثناء الزيارة استقبل الرئيس عبد الفتاح االسيسى في يريفان استقبالا حافلا وعقدت مباحثات مغلقة، اعقبتها مباحثات انضم فيها وفدى البلدين مصر وأرمينيا

 وتحدث الرئيس السيسى خلال الزيارة عن العلاقات المصرية الأرمينية التاريخية واشار الى أن هناك عشرات الآلاف من المصريين الأرمن هم المكون الأساسى فى المجتمع المصرى ولهم إسهامات كبيرة على صعيد الثقافة والسياسة والاقتصاد والعلوم والفنون.

استقلال أرمينيا الاتحاد السوفيتي الدبلوماسية العامة الرئيس عبد الفتاح االسيسي السفير أحمد أبوزيد العلاقات الدبلوماسية العلاقات المصرية الأرمينية جمهورية أرمينيا مدير إدارة الدبلوماسية العامة وزارة الخارجية

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