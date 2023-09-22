خطأ ساذج.. بركات يبرئ حارس الزمالك من مسئولية هدف بيراميدز

أكد محمد بركات، أن حارس الزمالك محمد صبحي بريء من مسئولية هدف عبد الله السعيد قائد بيراميدز في لقاء الفريقين بالدوري الممتاز.

وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن صبحي لا يتحمل مسئولية الهدف الذي جاء من خطأ ساذج للحائط البشري في التحرك بشكل غريب أثناء تنفيذ اللعبة.

وأشار إلى أن بيراميدز لم يظهر قدراته رغم تفوقه في الشوط الأول، موضحاً أن الزمالك يحسب له في ظل كل هذه الظروف الخروج بنقطة التعادل.

وأكد أن الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز لم يقدم المستوى المنتظر في لقاء الزمالك وأضاع فرصة مُحققة.