عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لهذا السبب|«السكك الحديدية» تكشف موعد إيقاف تشغيل قطارات «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

قرّرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف التشغيل الصيفي لـ قطارات «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس تزامناً مع انتهاء موسم الصيف.

وقالت الهيئة إنه اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 الجلوس  ( القاهرة  - مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 28/9/2023 ، على أن يعود بقطار 775/ 774  الجلوس (مرسى مطروح - القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 29 /9 /2023.

كانت الهيئة قد أوقف ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 19 / 9 / 2023  تشغيل قطار 772/773 النوم  (القاهرة  - مرسى مطروح ) وكانت آخر رحلة من القاهرة يوم الإثنين الموافق 18 /9 /2023  .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

ترشيحاتنا

نتنياهو : الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

عقوبة رادعة لمدرس بمعهد أزهري هدد طالبة بفيديوهات خاصة

احذر تناوله.. نوع خضار ممنوع لمن يعانون من الحموضة

نجم الأهلي السابق : يمكن تصنيف عبد الله السعيد كلاعب أجنبي

دعاء حسن الخاتمة مكتوب.. كلمتان من الهدي النبوي لتحظى ببشارة الملائكة

نجم ينطفيء .. مبيعات سلسلة شاومي Redmi Note تصل لـ 338 مليون وحدة فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب لبن.. طريقة عمل الجبنة الكريمي بالمنزل

بأوراق الجوافة .. تخلص من حساسية الجلد بوصفتان مختلفتان

احترس .. آلام البطن مؤشر لأمراض خطيرة إذا ظهرت معها هذه الأعراض

نانسي عجرم تنشر صورًا بنفس فستان هيفاء وهبي وتثير الجدل على الفيسبوك|شاهد

فيديو

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ