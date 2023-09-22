لهذا السبب|«السكك الحديدية» تكشف موعد إيقاف تشغيل قطارات «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس

قرّرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف التشغيل الصيفي لـ قطارات «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس تزامناً مع انتهاء موسم الصيف.

وقالت الهيئة إنه اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 الجلوس ( القاهرة - مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 28/9/2023 ، على أن يعود بقطار 775/ 774 الجلوس (مرسى مطروح - القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 29 /9 /2023.

كانت الهيئة قد أوقف ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 19 / 9 / 2023 تشغيل قطار 772/773 النوم (القاهرة - مرسى مطروح ) وكانت آخر رحلة من القاهرة يوم الإثنين الموافق 18 /9 /2023 .