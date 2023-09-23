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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بشكل مفاجئ| منى الشاذلي تقدم برنامج «معكم» على قناة جديدة.. وداعاً cbc بعد 10 سنوات

مني الشاذلي
مني الشاذلي

في خبر مفاجئ يثير الاهتمام، أعلنت شبكة قنوات أون عن استضافتها للإعلامية مني الشاذلي وعرض برنامجها الشهير "معكم" بعد رحيلها من قناة cbc. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التطوير البرامجي لشبكة ON TV، وقد أثارت توقعات كبيرة من قبل الجماهير المحبة لبرنامجها الناجح.

 

 

برنامج "معكم" - نجاح يتجدد

زبرنامج "معكم" للإعلامية مني الشاذلي، كان يعرض يوم الخميس من كل أسبوع على شاشة cbc، حيث حقق نجاحًا كبيرًا على مدار عشر سنوات. 

ويتميز البرنامج بتنوع محتواه، حيث يتناول مواضيع إنسانية، ثقافية، اجتماعية، وفنية، مما جعله يحظى بجماهيرية واسعة في مصر والعالم العربي.

 

الانتقال إلى ON TV

ومن المقرر أن ينتقل برنامج "معكم" إلى شبكة قنوات ON TV ابتداءً من أكتوبر المقبل، حيث ستتاح فرصة جديدة للجمهور لمتابعة برنامجهم المفضل. 

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة التطوير البرامجي لشبكة ON TV، التي تسعى دائمًا لتقديم محتوى متميز ومثير للاهتمام.

 

تفاصيل البرنامج

وبرنامج "معكم" يستضيف نخبة من نجوم الفن والإعلام، ويقدم مواضيع مختلفة تلبي اهتمام الجمهور. وإنتقاله إلى ON TV يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة المشاهدين وزيادة التفاعل مع البرنامج على منصة جديدة.

 

انتظروا المزيد

ومن المؤكد أن جمهور برنامج "معكم" سيكون في انتظار المزيد من المفاجآت والمحتوى المميز على شاشة ON TV. لذا، ننصحكم بالاستعداد والبقاء على إطلاع دائم على أحدث حلقات البرنامج الشيقة.

 

ونتطلع إلى متابعة برنامج "معكم" على شبكة قنوات ON TV ونتمنى للإعلامية مني الشاذلي مزيدًا من النجاح والتألق في مسيرتها المهنية.

 

ON TV معكم الفن اون cbc الجماهير

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