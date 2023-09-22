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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدارة أهلاوية.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الأولى

مباراة الأهلي والمصري
مباراة الأهلي والمصري

أسدل الستار على الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023-2024 ، أمس الخميس، والتي شهدت العديد من المواجهات المثيرة.

وحقق الأهلي أكبر نتيجة في الجولة الأولى بالدوري المصري، إذ تغلب على المصري بأربعة أهداف دون رد، ليتصدر ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن كل من بلدية المحلة وطلائع الجيش ومودرن فيوتشر والاتحاد وزد.

كما شهدت الجولة الأولى من الدوري المصري مواجهة قوية بين بيراميدز والزمالك، انتهت بالتعادل 2-2، بينما يعد بلدية المحلة مفاجأة الجولة الافتتاحية بتغلبه على المقاولون العرب بهدفين دون رد.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة الأولى:

 

1- الأهلي - 3 نقاط

2- بلدية المحلة - 3 نقاط

3- طلائع الجيش - 3 نقاط

4- مودرن فيوتشر - 3 نقاط

5- الاتحاد - 3 نقاط

6- الداخلية - 3 نقاط

7- زد - 3 نقاط

8- بيراميدز - نقطة

9- الزمالك - نقطة

10- الجونة - نقطة

11- سموحة - نقطة

12- سيراميكا كليوباترا - 0 نقاط

13- إنبي - 0 نقاط

14- الإسماعيلي - 0 نقاط

15- المقاوولن العرب - 0 نقاط

16 - البنك الأهلي - 0 نقاط

17- فاركو - 0 نقاط

18- المصري - 7 نقاط

يذكر أن الأهلي هو بطل الدوري المصري الموسم الماضي، كما يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 43 لقبا.

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