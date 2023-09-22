بابا الفاتيكان يزور مرسيليا ويحث أوروبا على الترحيب باللاجئين

قال بابا الفاتيكان، إنه يجب على أوروبا أن ترحب باللاجئين، وذلك خلال زيارته الحالية إلى مرسيليا ليلقي رسالة تسامح وترحيب باللاجئين.

ومن المقرر أن يقيم البابا فرانسيس صلاة في نصب تذكاري مخصص لأولئك الذين لقوا حتفهم في البحر، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال مكتب البابا قبل الرحلة إن فرانسيس سيصلي مع أعضاء المنظمات "المكرسة للرعاية الرعوية للبحارة والمهاجرين واللاجئين".

ويلتقي غدًا السبت أساقفة وشبابا من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب أوروبا، كما يعقد جلسة خاصة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووصل أكثر من 127,000 شخص لاجئ حتى الآن هذا العام إلي إيطاليا - أي أكثر من ضعف العدد خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي حديثها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، إن العدد الكبير من اللاجئين إلى جزيرة لامبيدوسا قد وضع إيطاليا "تحت ضغط لا يصدق"، وأنها لن تسمح للبلاد بأن تصب "مخيمًا للاجئين في أوروبا".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قامت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بزيارة لامبيدوسا وكشفت عن خطة من 10 نقاط لمساعدة إيطاليا على التأقلم - بما في ذلك من خلال تنفيذ اتفاق مثير للجدل إلى حد كبير مع تونس.

ومع الانتخابات المقررة في سلوفاكيا وبولندا وهولندا هذا الخريف ــ وانتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة في يونيوــ ينظر العديد من الساسة على نحو متزايد إلى الهجرة من منظور الحملة الانتخابية.