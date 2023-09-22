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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح أفقا جديدا.. إيران تشيد بلقاء شكري مع وزير خارجيتها في نيويورك

ايران
ايران

أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بلقاء وزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والمصري سامح شكري في نيويورك فتح "أفقاً جديداً" في مسار العلاقات بين البلدين.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" وصف كنعاني، اللقاء بين عبداللهيان وشكري، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بانه كان "جيدا وإيجابيا للغاية".

 

واعتبر كنعاني أن لقاء شكري وعبد اللهيان يمثل "تطوراً جديداً في العلاقات بين البلدين وفي إطار الاتجاه الإيجابي للعلاقات الإقليمية بين إيران وجيرانها".

 

وقال: "تم في هذا اللقاء مناقشة القضايا التي تهم البلدين، ويمكن القول أنهما قد فتحا بهذا اللقاء عمليا افقا جديدا في مسار العلاقات بمناقشتهما اوضاع العلاقات والتطلع لمستقبل الروابط بين البلدين".


وأضاف: "نأمل أن نشهد خطوات إيجابية جديدة في مسيرة العلاقات بين البلدين في المستقبل".


وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت تفاصيل محادثات وزير الخارجية، سامح شكري، مع نظيره الإيراني والتي عقدت في نيويورك.


وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، الأربعاء، حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران، حيث تناول اللقاء قضية العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف المحددات والضوابط التي تحكمها، وبما يؤدي إلى تطويرها على النحو الذي يحقق مصالح الشعبين.

الخارجية الإيرانية المتحدث بأسم وزارة الخارجية الإيرانية الخارجية المصرية حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية سامح شكري

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