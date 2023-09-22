اليابان تعلن الأبقاء على سعر الفائدة المنخفضة

أعلن بنك اليابان المركزي تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، اليوم الجمعة، وكذلك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل، مما يعني أن المركزي الياباني ليس في عجلة من أمره للخروج من سياسته التحفيزية.

وقرر بنك اليابان المركزي الإبقاء على فائدة بنسبة 0.1 بالمئة تدفعها المؤسسات المالية على الاحتياطيات الفائضة المودعة لدى البنك المركزي، كما أبقى على عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند نحو 0 بالمئة بعد اجتماع استمر ليومين وانتهى اليوم.

وكرر بنك اليابان في البيان الذي أعلن فيه القرار، تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير طالما كان ذلك ضروريا للحفاظ على هدف التضخم (وهو 2 بالمئة) بطريقة مستقرة.