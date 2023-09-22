الجارديان: حرائق الغابات النادرة في بريطانيا ارتفعت إلى 24000 بسبب تغير المناخ

أظهرت أرقام جديدة أن حرائق الغابات التي سجلتها فرق الإطفاء في بريطانيا ارتفعت في عام 2022 وسط درجات الحرارة الشديدة والجفاف، حيث يستثمر عدد متزايد من خدمات الإطفاء في معدات جديدة للتعامل مع مخاطر الحرائق المتزايدة بسبب تغير المناخ.

وتظهر الأرقام التي حصلت عليها صحيفة الجارديان بموجب طلبات قانون حرية المعلومات أن عدد حرائق الغابات التي سجلتها فرق الإطفاء في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية تضاعف أكثر من الضعف في العام الماضي، حيث وصل إلى 23699 في عام 2022، مقارنة بـ 9307 في العام السابق.

في الصيف الماضي، عندما تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية لأول مرة، اجتاحت حرائق مدمرة جميع أنحاء ب،ريطانيا وأحرقت المنازل في وينينجتون، شرق لندن، وبارنسلي، جنوب يوركشاير.

واجتاحت حرائق الغابات الحياة البرية، مثل الطيور التي تعشش في الأرض، والسحالي، والثعابين، ودمرت الغابات وغيرها من النظم البيئية التي يتم استعادتها للتخفيف من آثار تغير المناخ.

كانت حرائق الغابات الكبيرة نادرة في بريطانيا. وعندما بدأ رصد الأقمار الصناعية في عام 2006 من خلال نظام كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي، لم يتم تسجيل أي حرائق كبيرة لمدة خمس سنوات حتى عام 2011. ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل 599 حريق غابات كبير، مما أدى إلى احتراق 310 ألف فدان.

وتلجأ بعض خدمات الإطفاء في المملكة المتحدة إلى البلدان ذات التاريخ الطويل في مكافحة حرائق الغابات طلباً للمساعدة، حيث يتم إرسال رجال الإطفاء إلى كاتالونيا لتلقي تدريب متخصص حول كيفية التعامل مع المخاطر المتزايدة. وحثت الألوية الجمهور على توخي المزيد من الحذر فيما يتعلق بحفلات الشواء والتدخين والحرائق الخارجية خلال الطقس الحار، حيث أن العديد من حرائق الغابات تندلع عن طريق الصدفة.

وقال مات ديدمان، مساعد مدير الاستجابة التشغيلية في خدمة الإطفاء والإنقاذ في كينت: "في الصيف الماضي، تعاملنا مع بعض أكبر حرائق الغابات في تاريخنا".

واندلعت حرائق الغابات في المستنقعات في سلسلة جبال كلويديان، فوق لانجولين في شمال ويلز. مثل هذه الحرائق تدمر الطيور والسحالي والثعابين التي تعشش في الأرض. الصورة: جيتي.

وقال الخبراء إنه على الرغم من أن عدد حرائق الغابات ليس بالضرورة أفضل مؤشر على خطورتها، إلا أن الحرائق الصغيرة حتى يمكن أن تكون مدمرة للغاية. وفي إنجلترا، ساهمت فرق الإطفاء في عدد قياسي من الحرائق الخارجية الخطيرة في صيف عام 2022، وفقًا لأرقام وزارة الداخلية التي تؤكد هذا الاتجاه.