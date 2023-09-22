عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأرخص في Pixel.. الصور الأولى لهاتف جوجل Google Pixel 8a

Google Pixel 8a
Google Pixel 8a

تخطط شركة جوجل Google لإطلاق هواتفها الذكية Pixel 8 و Pixel 8 Pro في 4 أكتوبر المقبل، واعتادت مع كل طرح جديد لـ Pixel رائد، أن تطلق جوجل أيضا سلسلة "A" ذات الأسعار المعقولة في العام التالي. بالنسبة لسلسلة Pixel 8، من المتوقع أن تطلق الشركة هاتف Pixel 8a ميسور التكلفة العام المقبل، والآن، ظهرت صور مسربة يُزعم أنها لطراز Pixel 8a وسرعان ما انتشرت على كل المواقع التكنولوجية المتخصصة.

Google Pixel 8a

صور جوجل بيكسل 8a

يظهر هاتف Google Pixel 8a في الصور المسربة باللون الأزرق اللامع وتصميم مشابه لسلسلة Pixel 8، مع حواف منحنية وشريط الكاميرا المميز للسلسلة له مستشعرين في الخلف. جزيرة الكاميرا هي أيضًا بنفس لون الهاتف كما رأينا في Pixel 8 وPixel 8 Pro. في المقدمة، توجد شاشة بها ثقب تحمل الكاميرا السيلفي مع أزرار الطاقة والتحكم في مستوى الصوت موجودة على الجانب الأيمن.

تظهر الصورة أ

Google Pixel 8a

الهاتف على الأرجح هو من طراز Pixel 8a ولكن من الممكن أن يكون أيضًا نموذجًا أوليًا نظرًا لأنه لا يزال أمامنا أشهر قبل الإطلاق. ظهر هاتف Pixel 7a لأول مرة هذا العام في شهر مايو، ومن المتوقع أيضًا إطلاق خليفته في نفس الوقت تقريبًا من العام المقبل.

Google Pixel 8a

لسد ثغرات اكتشفتها جوجل.. نوكيا تصدر تحديثات أمنية

لو حذفتها بالغلط.. إزاي توصل لنسخة واتساب الاحتياطية على جوجل درايف

يحمل الهاتف الذكي Google Pixel 8a الاسم الرمزي Akita، وقد ظهر على منصة قياس الأداء Geekbench مؤخرًا، ووفقا لبيانات الموقع كان يعمل بمجموعة شرائح Tensor G3 المخصصة للهواتف الاقتصادية مقترنة بوحدة معالجة الرسوميات Mali-G715. تم إدراج الهاتف الذكي أيضًا مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام، ونظام أندرويد 14 القادم. ويكرر أحدث تسريب لـ Pixel 8a أيضًا الاسم الرمزي للهاتف، وأنه سيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G3، وهي نفس الشريحة التي ستظهر لأول مرة في سلسلة Pixel 8.

Google Pixel 8a

في حين أن كل ما سبق يشير إلى حتمية إطلاق Pixel 8a في المستقبل المنظور، إلا أن تقارير ظهرت مؤخرا تفيد بأن Google إما تختار دورة إطلاق مدتها عامين لسلسلة A أو توقف السلسلة تمامًا. وهذا يعني أن هاتف Pixel 7a sd;,k الأخير في السلسلة الاقتصادية.

Pixel Pixel 8a Google Pixel 8a جوجل بيكسل 8a

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

ماما تعبانة.. تصرف غريب لأوسوريو ليلة مباراة الزمالك وبيراميدز| تفاصيل

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

محمد عبد المنعم: أتمنى انضمام لاعبي الزمالك لـ الأهلي

السمك البلطي سام| تحذير عاجل من سلامة الغذاء لهؤلاء الأشخاص.. فيديو

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

موضوعات متعلقة

لافا تطلق Blaze Pro 5G الثلاثاء المقبل.. مواصفات

يصدر خلال أسبوعين.. المواصفات الكاملة لهاتف Samsung Galaxy S23 FE

لسد ثغرات اكتشفتها جوجل.. نوكيا تصدر تحديثات أمنية

بخطوة بسيطة .. إزاي تحظر إشعارات الاشتراك في قنوات Instagram

شاهد الصور الأولى لهاتف سامسونج galaxy 05 المقبل

آخرها فنلندا..  القصة الكاملة لتبعات منع موبايلات شاومي من أوروبا تدريجيا

مؤسس ورئيس "هواوي": أنا من المعجبين بـ Apple ونحن نتعلم منها

نجم ينطفيء .. مبيعات سلسلة شاومي Redmi Note تصل لـ 338 مليون وحدة فقط

ترشيحاتنا

اليوم الوطني السعودي.. احتفال بالتراث والتاريخ وفخر بالإنجازات والتقدم

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

أقوى 5 سيارات دفع رباعي في السوق السعودية موديل 2023 .. صور

لو مرتبك 3750.. بشرى سارة للموظفين بعد قرارات الرئيس

تكلفتها مليار جنيه.. كل ما تريد معرفته عن المدينة السكنية بالضبعة

رغم التحذيرات.. ازدحام كبير أمام متاجر آبل في الصين لشراء آيفون 15

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات الملكة رانيا في أمريكا| شاهد

علاج الصداع النصفي| حيل سحرية للتخلص من الألم

في عيد ميلادها.. صور تكشف أناقة ريهام حجاج| شاهد

كارثة صحية| تناول الحليب بهذه الطريقة يضر الصحة

فيديو

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ