الأرخص في Pixel.. الصور الأولى لهاتف جوجل Google Pixel 8a

تخطط شركة جوجل Google لإطلاق هواتفها الذكية Pixel 8 و Pixel 8 Pro في 4 أكتوبر المقبل، واعتادت مع كل طرح جديد لـ Pixel رائد، أن تطلق جوجل أيضا سلسلة "A" ذات الأسعار المعقولة في العام التالي. بالنسبة لسلسلة Pixel 8، من المتوقع أن تطلق الشركة هاتف Pixel 8a ميسور التكلفة العام المقبل، والآن، ظهرت صور مسربة يُزعم أنها لطراز Pixel 8a وسرعان ما انتشرت على كل المواقع التكنولوجية المتخصصة.

Google Pixel 8a

صور جوجل بيكسل 8a

يظهر هاتف Google Pixel 8a في الصور المسربة باللون الأزرق اللامع وتصميم مشابه لسلسلة Pixel 8، مع حواف منحنية وشريط الكاميرا المميز للسلسلة له مستشعرين في الخلف. جزيرة الكاميرا هي أيضًا بنفس لون الهاتف كما رأينا في Pixel 8 وPixel 8 Pro. في المقدمة، توجد شاشة بها ثقب تحمل الكاميرا السيلفي مع أزرار الطاقة والتحكم في مستوى الصوت موجودة على الجانب الأيمن.

تظهر الصورة أ

Google Pixel 8a

الهاتف على الأرجح هو من طراز Pixel 8a ولكن من الممكن أن يكون أيضًا نموذجًا أوليًا نظرًا لأنه لا يزال أمامنا أشهر قبل الإطلاق. ظهر هاتف Pixel 7a لأول مرة هذا العام في شهر مايو، ومن المتوقع أيضًا إطلاق خليفته في نفس الوقت تقريبًا من العام المقبل.

Google Pixel 8a

يحمل الهاتف الذكي Google Pixel 8a الاسم الرمزي Akita، وقد ظهر على منصة قياس الأداء Geekbench مؤخرًا، ووفقا لبيانات الموقع كان يعمل بمجموعة شرائح Tensor G3 المخصصة للهواتف الاقتصادية مقترنة بوحدة معالجة الرسوميات Mali-G715. تم إدراج الهاتف الذكي أيضًا مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام، ونظام أندرويد 14 القادم. ويكرر أحدث تسريب لـ Pixel 8a أيضًا الاسم الرمزي للهاتف، وأنه سيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G3، وهي نفس الشريحة التي ستظهر لأول مرة في سلسلة Pixel 8.

Google Pixel 8a

في حين أن كل ما سبق يشير إلى حتمية إطلاق Pixel 8a في المستقبل المنظور، إلا أن تقارير ظهرت مؤخرا تفيد بأن Google إما تختار دورة إطلاق مدتها عامين لسلسلة A أو توقف السلسلة تمامًا. وهذا يعني أن هاتف Pixel 7a sd;,k الأخير في السلسلة الاقتصادية.