لسد ثغرات اكتشفتها جوجل.. نوكيا تصدر تحديثات أمنية

تصدر نوكيا تحديثًا أمنيًا خلال شهر سبتمبر الجاري، لهاتفها نوكيا XR21 5G.، بالنسبة لأولئك غير المدركين، تقوم نوكيا بإصدار تصحيحات الأمان بشكل دوري وهي تتمحور بشكل أساسي على الثغرات الأمنية بدلاً من الأداء أو الاستقرار. يعتمد إصدار هذه التحديثات على طراز الجهاز والمنطقة والموقع.

وفقا لتقرير موقع gizmochina على غرار التصحيحات الأمنية التي تصدرتها الشركات الأخرى الكبرى من أمثال سامسونج Samsung و وان بلس OnePlus. بدأ بعض مستخدمي XR21 في تلقي التصحيح الأمني. يعالج هذا التحديث الأمني المشكلات التي اكتشفتها جوجل Google في التصحيح السابق وقد ذكرتها في صفحة النشرة الأمنية الرسمية الخاصة بها.

Nokia

تمكنت نوكيا من العمل على حل هذه المشكلات الأمنية وسد هذه الثغرات ومع الإصدار الرسمي، نتوقع أن يتمتع المستخدمون بتجربة أمان بعدة ترقيات ومحسنة وبنظام تشغيل أكثر ثباتا

جدير بالذكر أن حجم التحديث يبلغ حوالي 63.26 ميجابايت وهو متوفر حاليًا في كل من دول ماليزيا وهولندا، يمكننا أن نتوقع أن تتلقى الأسواق الأخرى التحديث قريبًا. يجب أن يظهر التصحيح على الجهاز بشكل تلقائي أوتوماتيكي. ومع ذلك، إذا لم تتلق الإشعار، فيمكنك الانتقال إلى الإعدادات والتحديث يدويا بالنقر على > تحديث النظام > التحقق من وجود تحديثات.

على صعيد آخر، قد تبدأ شركة HMD الأم المالكة للعلامة التجارية نوكيا في إطلاق هواتفها الذكية التي تحمل شعارها قريبًا. أصدر صاحب Nokia Mobile إعلانًا رسميًا على LinkedIn. يمكن لأولئك الذين يرغبون في معرفة المزيد عن هذا الأمر مراجعة HMD Global لإطلاق العلامة التجارية الخاصة بهم للهواتف الذكية بعد سنوات من صنع قصة هواتف Nokia.