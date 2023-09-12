الشركة الأم لـ "نوكيا".. HMD تقرر إطلاق هواتف ذكية بعلامتها التجارية الأصلية

أعلنت HMD Global، الشركة الأم وصاحبة ترخيص العلامة التجارية Nokia Mobile، عن خطط لإطلاق علامتها التجارية الخاصة للهواتف الذكية. أعلن ذلك المؤسس المشارك للشركة ورئيسها، جان فرانسوا باريل، على موقع LinkedIn قائلاً: "نحن نقوم بتأسيس علامة تجارية أصلية لشركة HMD".

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، سيتم تقديم الهواتف الذكية الجديدة التي تحمل علامة HMD جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التي تحمل علامة Nokia، كما أوضح "باريل" إن العلامة التجارية الجديدة ستجلب أيضًا تعاونات مع "شركاء جدد مثيرين للاهتمام"، لكن تحفظ عن كشف المزيد ولم يعلن عن هؤلاء الشركاء حتى الآن.

HMD

يعد قرار إنشاء خط إنتاج هواتف ذكية تحمل علامة HMD Global بداية لعصر جديد للشركة، ونقطة فاصلة، وسوف تستمد خبرتها في هذا المجال من خلال نوكيا حيث تقوم الشركة بتصنيع الهواتف الذكية التي تحمل علامة نوكيا التجارية منذ عام 2016، وتتمتع علامة نوكيا التجارية بتاريخ طويل ومحترم في صناعة الهواتف المحمولة.

ومع ذلك، فإن سوق الهواتف الذكية مليء بالفعل بعلامات تجارية كبيرة كثيرة ويشهد منافسة متزايدة، ومن المرجح أن تتطلع شركة HMD Global إلى تمييز نفسها عن العلامات التجارية الأخرى بشكل أو بآخر وإن كانت لم تعلن حتى الآن.

لم يتم إصدار أي معلومات إضافية حول منتجات HMD الجديدة، بما في ذلك تاريخ الإصدار المحتمل لخط إنتاج الهواتف القادمة. ومع ذلك، تشير منشورات "باريل" إلى أن الهواتف الذكية الجديدة لشركة HMD Global ستستمر في التركيز على تجربة المستخدم النظيفة، وشبكة 5G، وسهولة الإصلاح، وهي نفس الميزات الشائعة في هواتف "نوكيا" التجارية.

الجدير بالذكر أن هواتف نوكيا التي تم إصدارها في السنوات الأخيرة كلها تقريبا تنتمي للفئة الاقتصادية الموفرة في الميزانية الموجهة في الأساس للمشتري ذات الميزانية المحدودة إلى المتوسطة ويبدو أن أجهزة HMD المستقبلية قد تحذو حذوها، حيث اقترح باريل أن الشركة ستستمر في "التصميم من أجل مستقبل أكثر استدامة وبأسعار ميسورة".

إطلاق هواتف ذكية تحمل علامة HMD يعد تطورًا كبيرًا للشركة. ويبقى أن نرى مدى نجاح العلامة التجارية الجديدة في فرض نفسها في الأسواق العالمية، ولكن من الواضح أن HMD Global عازمة على ترك بصمة في السوق.