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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

صدى البلد

أكد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية الانتخابات حريصة  كل الحرص على تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها استحقاقا دستوريا مهما لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.

وأضاف النائب عيد حماد، في بيان له، أن الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل الاستعدادات لماراثون الانتخابات الرئاسية القادمة يعكس حرصها على تحقيق كافة الضمانات اللازمة لإدارة عملية انتخابية بكل شفافية ونزاهة، مؤكدا على أهمية الاصطفاف من أجل الخروج بانتخابات تليق بالدولة المصرية.

وثمن عضو مجلس النواب، موقف الهيئة الوطنية للانتخابات وتأكيدها بأنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن ذلك جاء بمثابة رد كاف على أعداء الوطن الذين يشككون في نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.

وأوضح النائب عيد حماد، أن مشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة  خطوة مهمة من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي ينشدها الجميع، لافتا أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية القادمة يؤكد على نزاهة الاستحقاق الدستوري المهم.

عيد حماد مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات

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