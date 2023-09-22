الصين تحث السفير الأمريكي على وقف الانحياز لصالح سلوك اليابان غير المسؤول

قالت الصين إن السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل يجب أن يتوقف عن تفضيل سلوك اليابان "غير المسؤول"، بعد أن وصف رد فعل بكين على إطلاق اليابان للمياه في فوكوشيما بأنه "إكراه اقتصادي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينج في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "نعتقد أن الجانب الأمريكي، وخاصة السياسيين المعنيين من الجانب الأمريكي، يجب أن يتوقفوا عن الانحياز لصالح سلوك اليابان غير المسؤول والتغاضي عنه".

وقال ماو أيضًا إن الولايات المتحدة يجب أن تنضم إلى الدول الأخرى في حث اليابان على وقف تصريف مياه الصرف الصحي في فوكوشيما في البحر والتخلص منها بطريقة مسؤولة.