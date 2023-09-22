مواعيد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم.. تعرف عليها

أعلنت محافظة الجيزة، أن الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بصدد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع ( ب ) بجبانة" ١٣ " وجبانة " ١٤ " .

وتوضح محافظة الجيزة إلي جميع الحاجزين بأن مكان التسليم بمدخل رقم ( ٥ ) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد؛ وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحآ مع البدء بتسليم الحاجزين بجبانة ( ١٣) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٩/٢٤ وحتي ٢٠٢٣/١٠/١٢ طبقآ للمواعيد المحددة والكشف المرفق.

وتشير محافظة الجيزة أن يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٤ سيتم تسليم الجبانة ١٣ فردي بلوكات ٣،١ والتربي المسئول محمد رجب أحمد حموده ، ويوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٥ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ٤،٢ والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٧ سيتم تسليم الحبانة ١٣ فردي بلوكات ٧،٥ والتربي المسئول محمد رجب أحمد حموده.



ويوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ٨،٦ والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد ، وتسليم الجبانة ١٣ فردي بلوكات ١١،٩ والتربي المسئول محمد رجب أحمد حموده ، ويوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ١٢/١٠ والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد ، ويوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٤ سيتم تسليم الجبانة ١٣ فردي بلوكات ١٥،١٣ والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٥ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ١٦،١٤ والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد ، ويوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٨ سيتم تسليم جبانة ١٣ فردي بلوكات ١٩،١٧ والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان ، والاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٩ سيتم تسليم جبانة ١٣ زوجي بلوكات ٢٠،١٨ والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد احمد ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١١ سيتم تسليم جبانة ١٣ فردي بلوكات ٢٣،٢١ والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٢ سيتم تسليم جبانة 13 زوجي بلوكات ٢٤،٢٢ والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد أحمد .

كما تشير محافظة الجيزة بأنه سيتم تسليم جبانه ١٤ خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١٥ وحتي ٢٠٢٣/١١/٢ كما موضح كالأتي :-

يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ٣،١ والتربي المسئول معاذ عبد الناصر ابو سريع ، ويوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ٤،٢ والتربي المسئول محمد بدر عبد الجواد ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ٧،٥ والتربي المسئول معاذ عبد الناصر ابو سريع ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ٨،٦ والتربي المسئول محمد بدر عبد الجواد ، ويوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ١١،٩ والتربي المسئول معاذ عبد الناصر ابو سريع ، ويوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٣ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ١٢،١٠ والتربي المسئول محمد بدر عبد المقصود ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥ سيتم تسليم جبانة رقم ١٤ فردي بلوكات ١٥،١٣ والتربي المسئول علي ربيع سيد حسن ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ١٦،١٤ والتربي المسئول بدر عبد الجواد شلبي ، ويوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩ سيتم تسليم جبانة١٤ فردي بلوكات ١٩،١٧ والتربي المسئول علي ربيع سيد حسن ، ويوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ٢٠،١٨ والتربي المسئول بدر عبد الجواد شلبي ، ويوم الأربعاء ٢٠٢٣/١١/١ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ٢٣،٢١ والتربي المسئول علي ربيع سيد حسن ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٢ سيتم تسليم الجبانة ١٤ زوجي بلوكات ٢٤،٢٢ والتربي المسئول بدر عبد الجواد شلبي .

وتنوه محافظة الجيزة علي جميع الحاجزين الإلتزام بالمواعيد المعلنة للتيسر علي القائمين علي التسليم مع الأخذ في الاعتبار في حال وجود عطلات رسمية سيتم ترحيل موعد التسليم لليوم التالي.

كما تنوه محافظة الجيزة أنه يتعين علي صاحب الشأن ضرورة أحضار المستندات الآتية :-

- صورة بطاقة رقم قومي سارية .

- أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك .

- ملف بلاستيك بكبسولة .

- قفل لغلق المدفن .