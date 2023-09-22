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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 عاطلين ينهون حياة سائق ويتخلصون من الجثمان في مقابر الخليفة

المتهمون وسيارة المجني
المتهمون وسيارة المجني عليه

استدرج ٣ عاطلين سائق لسرقة سيارته الأجرة وتخلصوا منه وتم دفنه في مقابر الخليفة ، الا ان يقظة الأطواف الأمنية بالقاهرة نجحت في كشف خيوط الجريمة وضبط الجناة.

 

وكانت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة حال متابعتها للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الخليفة قد اشتبهت فى سيارة "أجرة"، وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها تبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم عن التراخيص ، أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات" وأنهما كانا فى سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها، وعُثر بداخل السيارة على هاتف محمول "بدون شريحـــة" وبطاقة رقم قومى ورخصة قيادة سائق مقيم بالجيزة.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لنجل الأخير ، وبسؤاله قرر بغياب والده الذى يعمل على السيارة كسائق وأن المضبوطات خاصة به .


وبإعادة مُناقشة المتهمان اعترفا بأنهما اتفقا على استدراج أحد قائدي سيارات الأجرة بالاشتراك مع آخر عاطل مقيم بدائرة القسم ، تم ضبطه بقصد الاستيلاء علـــى السيارة قيادته ومتعلقاته الشخصية حيث استقلوا السيارة صحبــة المجنى عليه وطلبوا منه توصيلهم للمنطقة سكنهم بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وفور وصولهم قاموا بالتعدي عليه حتى فارق الحيـاة ثم قاموا بالحفر بمنطقة المقابر بدائرة القسم باستخدام (كوريك وفأس) ودفن جثته واستولوا على السيارة وبداخلها مُتعلقاته ، وأنهما كانا فى سبيلهما لإخفاء السيارة لحين التصرف فيها بالبيع ، كما تم بإرشادهم العثور على جثة المجنى عليه.

القاهرة سرقة قسم شرطة الخليفة مديرية أمن القاهرة منطقة المقابر

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