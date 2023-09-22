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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي القضايا التموينية ومكافحة المخدرات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النجاحات في مجالي مكافحة الغش التجاري والقضايا التموينية ومكافحة المخدرات.
  
وتم ضبط صاحب مصنع مواد غذائية "حلوى المولد" بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الساحل ، وعثر بداخل المصنع على كمية من المواد الغذائية 8250 قطعة حلوى المولد "مختلفة الأنواع" جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.
  
كما تم ضبط المسئول عن ثلاجة مواد غذائية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين ، وعثر بداخل الثلاجة على كمية من المواد الغذائية 875 كيلو جرام "لحوم" – 527 كيلو جرام "دواجن" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تم ضبط شخصين لقيامهما بتصنيع أقراص الكبتاجون المخدرة ، وبحوزتهما (مواد كيميائية داخل زجاجات وجراكن مختلفة الأنواع - بودرة تشبه بودرة مخدر الكبتاجون – 2 ماكينة كبس - 2 إسطمبة تستخدم فى وضع العلامات على الأقراص – 4 ميزان حساس – كمية من المواد المخدرة وأقراص الكبتاجون - كمية كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع أقراص الكبتاجون المخدرة – 2 سيارة – مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية).

وضبط 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهم (كمية من الحشيش المخدر – سلاح نارى - خزينة بداخلها عدد من الطلقات النارية - ٢ سلاح أبيض - ميزان حساس) ،  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التموين الغش التجاري القضايا التموينية المخدرات المواد المخدرة مديرية أمن القاهرة

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