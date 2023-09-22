رسميًا.. ناجلسمان مديرًا فنيًا لمنتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، تعيين يوليان ناجلسمان مديرا للمنتخب الأول، خلفًا للمدرب هانز فليك.

وذكر الاتحاد الألماني في بيان رسمي، أن هانز فليك سيقود المانشافت حتى نهاية يوليو 2024.

كان الاتحاد الألماني أقال هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا، عقب الخسارة الودية أمام اليابان بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأنهى ناجلسمان عقده رسميا مع بايرن ميونخ، إذ كان المدرب يحصل على راتبه بشكل طبيعي رغم أقالته من تدريب الفريق البافاري.

ووفقا لتقارير صحفية فإن ناجلسمان قدم تضحية مالية كبيرة من أجل تدريب منتخب ألمانيا.

وسيتقاضى فليك نحو 400 ألف يورو شهريًا من الاتحاد الألماني لكرة القدم.