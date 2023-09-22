بتكلفة 500 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة الصرف بطهطا

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال التشغيل التجريبى لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا بمركز طهطا والتى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة اجمالية تبلغ 500 مليون جنيه.

محافظة سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ان المحطة تم انشاؤها على مساحه ١٥ فدان وتبلغ طاقتها التصميمية ٤٠ الف متر مكعب لكل يوم وذلك بهدف التخلص الأمن من مياه الصرف الصحي، وللحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى ان توسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا تخدم اكثر من ٣٠٠ الف نسمة بمدينة طهطا وقرى نزلة القاضي والجبيرات والكوم الأصفر وكوم بدر والشيخ مسعود بالاضافة إلى استقبال التصرفات الزائدة من محطة المعالجة القائمة.