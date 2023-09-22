البيت الأبيض يعلن عزم أمريكا تنظيم إنتاج عسكري مشترك مع أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن عزم الولايات المتحدة الأمريكية عقد مؤتمر في الخريف المقبل لمناقشة آفاق تنظيم الإنتاج المشترك مع أوكرانيا في المجال الصناعي العسكري.

ووفقا للبيت الأبيض من المخطط دعوة ممثلي المجمع الصناعي العسكري وسلطات البلدين إلى هذا الحدث.

وقال البيت الأبيض في بيان البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز إمكانات أوكرانيا الدفاعية على المدى الطويل من خلال الشراكات مع المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وتحقيقا لهذه الغاية، ستعقد الحكومة الأمريكية مؤتمرا هذا الخريف، والذي سيجمع قادة مجمع الصناعات الدفاعية الأمريكية والشركات الأوكرانية، ومسؤولين من كلا الحكومتين.

وأضاف البيت الأبيض أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون خيارات إنشاء مشاريع مشتركة وتنظيم الإنتاج المشترك.