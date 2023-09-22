مفيش نقاب ولا بنطلونات مقطعة.. ننشر عقوبة الزي المخالف بالمدارس في العام الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طريقة التعامل مع الطلاب غير الملتزمين بارتداء الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

حيث نصت لائحة الانضباط المدرسي الجديدة على أنه في عدم الالتزام بالزي المدرسي او المظهر العام المناسب للبيئة المدرسية ، يتم التعامل بالطرق التالية :

المعالجة الاولى : يتم التنبيه في الاذاعة المدرسية على الالتزام بمواصفات الزي المدرسي الموحد وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن وقراءة نص المادة السادسة منه ، ثم يتم مقابلة الطالب والتعرف على اسباب عدم إلتزامه بالزي المدرسي مع الارشاد والتوجيه

المعالجة الثانية : يتم استدعاء ولي الأمر واخذ تعهد عليه بالالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن مواصفات الزي المدرسي ، وتحويل الطالب غير القادر مادياً إلى الاخصائي الاجتماعي لإجراء بحث إجتماعي واتخاذ اللازم بشأنه

المعالجة الثالثة : يتم تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة ، ولا يجوز لأي طالب او طالبة ارتداء زي مخالف ، ولا يسمح للطالب او الطالبة بدخول المدرسة والانتظام في الدراسة حال المخالفة ، ويراعى في جميع الأحوال ان يكون الزي مناسبا في مظهره وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته

وأعلنت المدارس لطلابها عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن منع ارتداء “البنطلون المقطع و السلاسل و الحظاظات" في المدرسة خلال العام الدراسي الجديد .

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط ومواصفات الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد:

زي طلاب الحلقة الابتدائية

مريلة وبنطلون لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة.

يمكن استبدال المريلة وإحلال قميص وجونلة محلها بطول مناسب للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين.

يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت في فصل الشتاء وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.

حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المختار.

زي طلاب الحلقة الإعدادية

البنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.

البنات: ارتداء بلوزة ومريلة من قماش تيل بحمالات “دريل” باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء المريلة من قماش الصوف أو ارتداء بلوفر أو جاكيت بلون المريلة ويجوز استبدال المريلة وإحلال قميص وجونلة محلها بلون مناسب.

حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المدرسي.

زي طلاب المرحلة الثانوية وما في مستواها

البنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت وفق ما تقرره مديريات التربية والتعليم.

البنات: ارتداء بلوزة بيضاء وجونلة من قماش تيل بطول مناسب باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف، كما يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت بلون الجونلة، وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم.

مع الالتزام بارتداء حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المدرسي المختار للبنين والبنات.

تعليمات عاجلة بشأن غطاء الشعر للبنات “الحجاب” وهو اختياري