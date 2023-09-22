عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مفيش نقاب ولا بنطلونات مقطعة.. ننشر عقوبة الزي المخالف بالمدارس في العام الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طريقة التعامل مع الطلاب غير الملتزمين بارتداء الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

 

حيث نصت لائحة الانضباط المدرسي الجديدة على أنه في عدم الالتزام بالزي المدرسي او المظهر العام المناسب للبيئة المدرسية ، يتم التعامل بالطرق التالية :

  • المعالجة الاولى : يتم التنبيه في الاذاعة المدرسية على الالتزام بمواصفات الزي المدرسي الموحد وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن وقراءة نص المادة السادسة منه ، ثم يتم مقابلة الطالب والتعرف على اسباب عدم إلتزامه بالزي المدرسي مع الارشاد والتوجيه

 

  • المعالجة الثانية : يتم استدعاء ولي الأمر واخذ تعهد عليه بالالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن مواصفات الزي المدرسي ، وتحويل الطالب غير القادر مادياً إلى الاخصائي الاجتماعي لإجراء بحث إجتماعي واتخاذ اللازم بشأنه

 

  • المعالجة الثالثة : يتم تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة ، ولا يجوز لأي طالب او طالبة ارتداء زي مخالف ، ولا يسمح للطالب او الطالبة بدخول المدرسة والانتظام في الدراسة حال المخالفة ، ويراعى في جميع الأحوال ان يكون الزي مناسبا في مظهره وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته

وأعلنت المدارس لطلابها عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن منع ارتداء “البنطلون المقطع و السلاسل و الحظاظات" في المدرسة خلال العام الدراسي الجديد .

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط ومواصفات الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد:

زي طلاب الحلقة الابتدائية

  • مريلة وبنطلون لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة.
  • يمكن استبدال المريلة وإحلال قميص وجونلة محلها بطول مناسب للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين.
  • يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت في فصل الشتاء وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.
  • حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المختار.

زي طلاب الحلقة الإعدادية

  • البنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.
  • البنات: ارتداء بلوزة ومريلة من قماش تيل بحمالات “دريل” باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء المريلة من قماش الصوف أو ارتداء بلوفر أو جاكيت بلون المريلة ويجوز استبدال المريلة وإحلال قميص وجونلة محلها بلون مناسب.
  • حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المدرسي.

زي طلاب المرحلة الثانوية وما في مستواها

  • البنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت وفق ما تقرره مديريات التربية والتعليم.
  • البنات: ارتداء بلوزة بيضاء وجونلة من قماش تيل بطول مناسب باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف، كما يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت بلون الجونلة، وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم.
  • مع الالتزام بارتداء حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المدرسي المختار للبنين والبنات.

تعليمات عاجلة بشأن غطاء الشعر للبنات “الحجاب” وهو اختياري

  1. يشترط في الغطاء أو الحجاب الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يخالف ذلك مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.
  2. أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.
التربية والتعليم التعليم العام الدراسي الجديد العام الدراسي الزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال 6 أيام| تفاصيل

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

زيادة المعاشات والمرتبات والتصالح بمخالفات البناء.. بشائر الخير للمصريين في أكتوبر

لو مرتبك 3750.. بشرى سارة للموظفين بعد قرارات الرئيس

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

أبو صدام يناشد السيسي بالاستجابة لطلب الفلاحين العاجل

قلق في الريدز بسبب اتحاد جدة | ظهور لافت لـ محمد صلاح

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

بالأرقام والزيادات.. تعرف على معاشك الجديد بعد قرار السيسي

في كل محافظات مصر | إعلان مهم من وزارة الصحة

خطيب المسجد الحرام : أهل السعودية يشرفون بخدمة الحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه فورا| 4 علامات أولية تكشف الإصابة بـ الخرف

لو عاوزة تعرفي جنس الجنين.. أعراض الحمل بولد

أبراج تواجه دائما تحديات في الحب.. هل أنت منهم؟

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات الملكة رانيا في أمريكا| شاهد

فيديو

انتو هاتعيطوا .. حرب شوارع بين الزمالك وبيراميدز لهذا السبب / فيديوجراف

بداية حرب.. 20 طائرة تحلق في سماء تايوان و7 سفن حربية في إقليمها

50 مليون دولار.. تفاصيل رفض الزمالك لعرض الفيفا المغري/ فيديو جراف

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ