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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اجتماع الصباح وشي| خطة للتعاون بين الكويت والصين من 2024-2028

الصين والكويت
الصين والكويت

أفادت وسائل الإعلام الصينية، بتوقيع الصين والكويت اتفاقيات ثنائية للتعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة وإنشاء البنية التحتية والحوكمة البيئية اليوم، الجمعة.


ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية "CCTV" أن الرئيس شي جين بينج، أكد خلال اجتماعه مع ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، على استعداد الصين للعمل مع الكويت لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية بشكل أكبر.


وأضافت الإذاعة الصينية أن البلدين وقعا أيضاً على خطة للتعاون الثنائي في الفترة 2024-2028.


وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قد بدأ يوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى الصين تلبية للدعوة الموجهة له من قِبل الرئيس الصيني، كما سيحضر حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغشو المقرر غدا السبت.


وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن هدف زيارة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، إلى الصين "تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون الوثيق بين البلدين".


وكانت الكويت أول بلد خليجي يقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين منذ عام 1971، كما كانت أول دولة عربية تبادر بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين بشأن البناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق»، وحرصت على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات وتوثيق أواصر المصالح المشتركة، لا سيما مع طرح رؤيتها التنموية الاستراتيجية «كويت جديدة 2035»، التي تسعى إلى تطوير اقتصاد متنوع ومستدام، وهو ما يتوافق بشكل كبير مع استراتيجية مبادرة الحزام والطريق.


وفي عام 2018 قام أمير الكويت السابق الراحل الشيخ صباح الأحمد بزيارة رسمية للصين، هدفت لتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين؛ بحسب صحيفة "الشرق الاوسط ".

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