غدا.. قطع المياه عن نبروه بالكامل لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم قطع المياه غدا السبت من الساعة 9 صباحا الي الساعة 3 ظهرا من ذات اليوم عن مدينة نبروه بالكامل لتنفيذ اعمال احلال وتجديد محبس 8 بوصه بالبر الشرقي بالمدينة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث اوضح التقرير انه نظرا لتنفيذ اعمال الاحلال والتجديد لمحبس 8 بوصه بشارع الجمهورية بالبر الشرقي بمدينة نبروه سيتم قطع المياة عن مدينة نبروه بالكامل خلال المده المشار اليها.

ووجه "مختار" للواء انور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها.

وتهيب محافظة الدقهلية المواطنين قاطني جميع انحاء مدينة نبروه بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق المدينة ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.