ثغرة قاتلة.. رضا عبد العال يشن هجوما عنيفا على نجم بيراميدز

شن رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، هجوما عنيفا على أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وشارك أحمد الشناوي في تعادل بيراميدز مع الزمالك 2-2، أمس الخميس في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "بيراميدز لازم يتعاقد مع حارس مرمى، الشناوي تسبب في خسارة الفريق أكثر من بطولة".

وأضاف:" شريف إكرامي لو شارك لن يكون أسوأ من أحمد الشناوي".

وسجل عبد الله السعيد ورمضان صبحي هدفي بيراميدز في لقاء الأمس، بينما أحرز نبيل عماد "دونجا" وإبراهيما نداي هدفي الزمالك.