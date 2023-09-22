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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يطلب متطوعين لزراعة شريحة الدماغ بمواصفات خاصة

إيلون ماسك
إيلون ماسك

فتحت شركة نيورالينك Neuralink التابعة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، باب التقدم للاشتراك في التجارب السريرية لزراعة شريحة في دماغ الإنسان تجعله يتحكم في البيئة المحيطة به من خلال التفكير دون استخدام الأيدي للتحكم في الحركة، وتبحث حالياً عن متطوعين لكن بشروط خاصة.

حصلت أخيرا نيورالينك على موافقة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بعد أن قدمت دراستها الخاصة في شهر مايو الماضي، بعد اختبار أجهزتها سابقاً على الحيوانات.

إيلون ماسك

شروط الانضمام لعمليات "نيورالينك"

أعلنت الشركة في تغريدة على موقع «اكس» تويتر سابقا: يسعدنا أن نعلن أن باب الاشتراك أصبح مفتوحا للتجارب السريرية الأولى على الإنسان.

ووضعت الشركة شروطا يجب أن تتوفر في المتطوعين المشاركين، قائلة: «إذا كنت مصاباًبالشلل الرباعي بسبب إصابة الحبل الشوكي العنقي أو التصلب الجانبي الضموري (ALS)، فقد تكون مؤهلاً».

وتحاول نيورالينك حاليا تجنيد المشاركين الذين يعانون من أمراض الشلل الرباعي بسبب إصابة الحبل الشوكي العنقي أو التصلب الجانبي الضموري لينضموا إلى التجارب الأولية على البشر على ألا يقل أعمارهم عن 22 عاماً و«لديهم مقدم رعاية موثوق به» للمشاركة في تجربة تقييم سلامة الشريحة الدماغية.

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سيستغرق إكمال الدراسة 6 سنوات، وفقاً لفريق العمل بحيث يحصل المشاركون على 9 زيارات منزلية وشخصية خلال الأشهر الـ18 الأولى، ثم 20 زيارة موزعة على 5 سنوات للمتابعة، فيما سيحضرون جلسات بحثية مرتين أسبوعياً طوال مدة الدراسة.

وسيتم استخدام روبوت Neuralink المتخصص، R1 في زرع خيوط الشريحة الدقيقة للغاية في أدمغة المتطوعين، وهي الشريحة التي من المفترض أن تعمل على تسجيل ونقل إشارات الدماغ لاسلكيا إلى تطبيق يفك الشفرات ويحولها إلى أوامر إلى جهاز الكمبيوتر.

Neuralink نيورالينك إيلون ماسك شريحة الدماغ

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