تشافي: اتففت مع برشلونة على تمديد العقد

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، اتفاقه مع إدارة البلوجرانا على تمديد عقده، ليستمر كمدربا للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وقال تشافي في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي ما قبل مباراة “سيلتا فيجو”: “تمت عملية التجديد منذ أيام، سيتم الإعلان عنها قريبًا، لا أعرف متى، لكن الأمر قد انتهى وجددت”.

وأضاف: “وصلنا في وقت صعب، مع ظروف صعبة، قامت الإدارة الرياضية والفريق بالعمل بشكل جيد جدًا، تم الفوز بلقبين هامين العام الماضي، لكنها ما زالت عملية مستمرة”.

واختتم: “في السنة الأولى، أظهرنا بالفعل أمور إيجابية وفي هذا الموسم يجب أن نكون الحسم، أشعر بالدعم من الرئيس، خاصة في الأوقات الصعبة، أشعر بالقوة والثقة الكبيرة، نحن في لحظة جيدة، ولكننا لا يمكن أن نتوقف عن العمل للحفاظ على هذا النجاح”.