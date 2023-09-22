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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهريب 392 جمجمة قردة من الكاميرون إلى فرنسا

جماجم القرود المهربة
جماجم القرود المهربة

قالت الجمارك في مطار شارل ديجول في فرنسا، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2023 إنها اعترضت 392 جمجمة قرد و326 جمجمة لحيوانات أخرى من أمتعة المهربين على مدى سبعة أشهر العام الماضي.

وكشف مسؤولو الجمارك أن الجماجم المصادرة تنتمي إلى أنواع محمية بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، ومعظمها من الكاميرون، وكانت مخصصة للنقل إلى الولايات المتحدة لهواة الجمع ونوادي الصيد، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضحت الجمارك أن "نقلهم لا يمكن أن تكون ممكنة إلا بتصاريح خاصة ولم يكن لدى أي من الطرود التي تم اختبارها مثل هذه التصاريح".

ونقلت الجمارك جميع الجماجم إلى متحف التاريخ الطبيعي في إيكس أون بروفانس بجنوب فرنسا للتقييم العلمي.

جماجم القرود المهربة

وقال رئيس جمارك المطارات الفرنسية جيلبرت بلتران لوسائل الإعلام المحلية إن "الاتجار بالأنواع المحمية هو أحد أكثر التجارة ربحا بعد المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر"، مضيفا أن التجارة تدر ما بين 8.5 مليار دولار إلى 21.3 مليار دولار سنويا.

وأضافت السلطات أنه تم العثور على عينات كاملة أو رؤوس أو أذرع لأيدي في الطرود، كما يتم أيضًا تهريب ثعالب الماء والقطط والسحالي والطيور الجارحة.

جمجمة قرد الكاميرون فرنسا تهريب مطار شارل ديجول الجمارك اتفاقية التجارة الدولية

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