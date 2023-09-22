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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس سلامة: سلة الأهلي أول فريق أفريقي يفوز في كأس العالم للأندية

الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة

قالت الإعلامية لميس سلامة إن فريق الأهلى لكرة السلة يشارك في سابع مشاركة للكرة الافريقية بكأس العالم للأندية استطاع الأهلى أن يحقق الانتصار الاول بعد ٢٥ خسارة لأندية القارة السمراء، حيث سجل انتصارا كبيرا لكرة السلة المصرية والأفريقية بعد فوزه على ايكنت الامبركي بنتيجة ٨٢_ ٧٦ في اول مبارياته بكاس العالم بسنغافورة والتي تستمر حتي ٢٤ سبتمبر الجاري.


وأكدت سلامة ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، ان فريق كرة السلة بالنادي الأهلي هو أول فريق أفريقي  حقق فوز في تاريخ منافسات كأس العالم بأندية كرة السلة.

فريق الاهلي كرة السلة القارة السمراء سنغافورة الأهلى كأس العالم

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