معجب ببداية ليفربول هذا الموسم.. كلوب: وست هام فريق قوي

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على مواجهة وست هام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: “بصراحة استمتعت كثيرًا وأعجبتني بدايتنا للموسم، كنت متحمسًا بشأن الفريق واللاعبين”.

وأضاف: “قررنا الموسم الماضي أن علينا تغيير عدة أمور لنكن أفضل، أنا متحمس ومازلت كذلك، لسنا مستقرين بعد ولم نصل لقمة مستوانا، هناك أمور جيدة وهي بداية جيدة للموسم ليس أكثر ولا بأس”.

وواصل: “مازلنا ببداية الموسم وحصلت الكثير من الأمور حيث تعرضنا للطرد مرتين وتلقينا أولاً وعدنا بالنتيجة كما حدث أمام وولفرهامبتون لم نخطط لذلك ولم نسع له لكن عندما يحدث عليك تجاوزه وهذا يثبت جماعية الفريق ولم نتوقع ذلك بهذا الوقت من الموسم”.

واختتم: “هناك عدة فرق قويّة ووست هام أحدها، إنهم مشروع رائع وسعيد بأن ديفيد مويس قام ببناء فريق كذلك وحتى مع رحيل ديكلان رايس مازالوا جيدين جدًا، هذه طبيعة الدوري القوية، شيء جيد للمتابعين لكن يعني بأنه علينا أن نكون أفضل نسخة من أنفسنا”.