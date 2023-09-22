ضبط مخابز مخالفة فى حملة تموينية بالدقهلية .. صور

شنت مديرية التموين برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية واحمد ابوالغيط معاون مدير المديرية لشؤن الرقابة ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية حملة تمونية مكبرة بمركزى اجا والسنبلاوين وأسفرت عن ضبط ٢ ميزان غير صحيح ، ٤ محاضر نقص وزن بمقدار من ١٥ : ٢٩ جرام.



محضر تصرف في ١٣ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام.، ٢ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ٤ إنذارات،،وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

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