بعد الغرامة القاسية.. أول تعليق لـ حسام عبدالمجيد على أزمة مباراة بيراميدز

وجه حسام عبد المجيد، مدافع نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير ناديه؛ بعد رفضه التواجد مع الفريق قبل مباراة فريقه ضد بيراميدز، أمس الخميس، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

ورفض حسام عبد المجيد التواجد مع الفريق؛ بعد علمه بقرار استبعاده من التشكيلة الأساسية.

وكتب حسام عبد المجيد، عبر حسابه على “إنستجرام”: "رسالة مهمة لأعظم جمهور في العالم، لم ولن أتمرد في يوم من الأيام، على من لهم الفضل علي بعد الله- سبحانه وتعالى-".

وأضاف:" كنتم دائما العون والسند، وستبقون دائما القيمة والمعدن الذي لن يتغير أبدًا".

ووقع الزمالك عقوبة قاسية على حسام عبد المجيد قدرها 200 ألف جنيه، بحسب تقارير صحفية.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز 2-2 في افتتاح مشواره بمسابقة الدوري.