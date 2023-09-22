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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلق على التعهد النووي لـ ولي العهد السعودي

صدى البلد

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشبكة فوكس نيوز هذا الأسبوع بأن المملكة العربية السعودية سيتعين عليها الحصول على سلاح نووي إذا فعلت إيران ذلك، أن هذا هو موقف المملكة منذ وقت طويل. 

سُئل سوليفان خلال مؤتمر صحفي عما إذا كان هذا التصريح محاولة لزيادة الضغط على الولايات المتحدة بينما تحاول التفاوض على اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية والذي تأمل الرياض من خلاله إنشاء برنامج نووي مدني.

 

أجاب سوليفان: لا أعتقد ذلك. لقد كان هذا موقف المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة. 

 

أضاف سوليفان وفقا لما نشرته تايمز أوف إسرائيل: "بصراحة، أحد الأسباب الرئيسية التي تدفعنا إلى العمل الإضافي مع الشركاء والحلفاء لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أبدًا، هو عدم حدوث سباق تسلح إقليمي. 

 

وأكد قائلا: سنفعل كل ما هو ضروري، لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أبدًا. 

جيك سوليفان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نووي ايران

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