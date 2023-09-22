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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN : زيلينسكي يخشى قطع شريان الحياة بسبب ترامب

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الصحفي في شبكة “سي إن إن” الأمريكية ستيفن كوليسون، إن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أعرب عن قليله بشأن انخفاض المساعدات الأمريكية في حال فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 2024. 

وأضاف كوليسون أن زيلينسكي قال ذلك بوضوح، أن الفوز المحتمل لترامب في انتخابات عام 2024 "يمكن أن يكسر شريان الحياة الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات والذي يعتمد عليه وجود أوكرانيا ذاته".

وفي وقت سابق، قال كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست، جوش روجين، أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا "معلق بخيط رفيع" لأن العديد من الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي سيصوتون ضد تقديم مساعدات جديدة.

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