عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طوابير على iphone 15.. تدافع واشتباكات بين الزبائن بمتاجر آبل حول العالم

طوابير آيفون 15
طوابير آيفون 15

كعادة كل عام فى هذا اليوم يتكدس الآلاف أمام كل متاجر آبل حول العالم للحصول على أحدث هواتفها الذكية، وفى هذه السنة تأتى سلسلة iphone 15 التى كشفت عنها apple منذ أيام معدودة.

أظهرت الصور المتداولة على مواقع التقنية المتخصصة ومنصات التواصل الاجتماعي، أعدادا ضخمة تنتظر أمام متاجر آبل بالطوابير من أجل الحصول على iphone 15 قبل الجميع.

متجر آبل فى سنغافوة

جاءت من بين أبرز اللقطات تجمع الزبائن أمام متاجر آبل فى سنغافورة و فى دبي بالإمارات العربية المتحدة، وكذلك 40 متجرا حول العالم.

سلسلة آبل آيفون 15
متجر آبل فى الصين

ولكن من غير المألوف كان مشهد تدافع زبائن آبل أمام متجرها فى دبي، وذلك بسبب كثرة الحاجزين عن المعتاد لاستلام أحدث آيفون فى العالم، فكانت النتيجة التدافع ومحاولات الفصل بين المشترين، وهو ما أظهره الفيديو المتداول.

متجر آبل فى دبي

أسعار سلسلة آيفون 15

يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولار (أي ما يعادل 24 ألفا و690 جنيها مصري)، بينما يبدأ سعر iPhone 15 Plus من 899 دولار (أي ما يعادل 27 ألفا و800 جنيه مصري).

بينما يبدأ سعر iPhone 15 Pro من 999 دولار (أي ما يعادل 30 ألفا و870 جنيها مصريا)، ويبدأ سعر iPhone 15 Pro Max من 1199 دولار (أي ما يعادل 37 ألف جنيه مصري).

طوابير آيفون 15
iphone 15 آبل Apple iPhone متاجر آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

"اهدى يا بني هنعيط"| حكاية جملة اشعلت “خناقة” الزمالك وبيراميدز.. وشيكابالا والشناوي وجها لوجه

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

إحالة الموضوع إلى الانضباط | منشور مثير بسبب أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|لأول مرة.. طعم جديد بالذكاء الاصطناعي.. أندرويد 14 يصل لهذه الهواتف من Oppo

مقارنة كاملة iPhone 15 ولا iPhone 14 | أيهما الأفضل

سعر iphone 15 Pro Max فى السعودية .. أقوي آيفون فى العالم

اعرف السعر الرسمي لـ iphone 15 Plus فى السعودية

السعر الرسمي لـ iphone 15 فى السعودية

سعر iphone 15 Pro فى السعودية

طريقة تحميل ios 17 على هواتف آيفون

عرض على iphone 11 جديد بـ 12 ألف جنيه فقط

ترشيحاتنا

اللهم امنحه درجة الصابرين.. منشور مؤثر لابنة الفنان الراحل أشرف مصيلحي

مع انتهاء فصل الصيف.. الأرصاد تعلن تطورات حالة الطقس الأيام المقبلة

الصين تعرض مساعدة سوريا وتطالب الدول برفع العقوبات عنها

مصطفى بكري: على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد جشع التجار

مفاجأة.. حارس مانشستر يونايتد السابق يفكر في الاعتزال

تراجع كبير في أسعار العملات الأجنبية بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تظهر في مرحلة مبكرة.. احذر: علامة على الوجه تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

برتقالي اللون.. إلهام شاهين تثير ضجة بفستانها في الغردقة| شاهد

دراسة صادمة | الرجال عرضة للإصابة بأمراض القلب في هذه الحالة

تنبيه مهم.. التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لهذه الفئات

فيديو

فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

بريطانيا تلقي القبض على جاسوسة روسيا الحسناء.. فيديوجراف

هدايا الرئيس.. 3 زيادات بالمرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

خناقة الزمالك وبيراميدز.. من بدأ بالشتيمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ