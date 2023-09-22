طوابير على iphone 15.. تدافع واشتباكات بين الزبائن بمتاجر آبل حول العالم

كعادة كل عام فى هذا اليوم يتكدس الآلاف أمام كل متاجر آبل حول العالم للحصول على أحدث هواتفها الذكية، وفى هذه السنة تأتى سلسلة iphone 15 التى كشفت عنها apple منذ أيام معدودة.

أظهرت الصور المتداولة على مواقع التقنية المتخصصة ومنصات التواصل الاجتماعي، أعدادا ضخمة تنتظر أمام متاجر آبل بالطوابير من أجل الحصول على iphone 15 قبل الجميع.

متجر آبل فى سنغافوة

جاءت من بين أبرز اللقطات تجمع الزبائن أمام متاجر آبل فى سنغافورة و فى دبي بالإمارات العربية المتحدة، وكذلك 40 متجرا حول العالم.

سلسلة آبل آيفون 15

متجر آبل فى الصين

ولكن من غير المألوف كان مشهد تدافع زبائن آبل أمام متجرها فى دبي، وذلك بسبب كثرة الحاجزين عن المعتاد لاستلام أحدث آيفون فى العالم، فكانت النتيجة التدافع ومحاولات الفصل بين المشترين، وهو ما أظهره الفيديو المتداول.

متجر آبل فى دبي

أسعار سلسلة آيفون 15

يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولار (أي ما يعادل 24 ألفا و690 جنيها مصري)، بينما يبدأ سعر iPhone 15 Plus من 899 دولار (أي ما يعادل 27 ألفا و800 جنيه مصري).

بينما يبدأ سعر iPhone 15 Pro من 999 دولار (أي ما يعادل 30 ألفا و870 جنيها مصريا)، ويبدأ سعر iPhone 15 Pro Max من 1199 دولار (أي ما يعادل 37 ألف جنيه مصري).