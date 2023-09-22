رئيس مجلس الشيوخ: تطابق كبير في سياسات مصر والأردن تجاه مختلف القضايا

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، بالدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، اليوم، في عمان.

و أكد "عبد الرازق" خصوصية العلاقات المصرية الأردنية وتميزها على مختلف المستويات، لافتا إلى التطابق الحقيقي والكبير في سياسات البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين العربية والإقليمية والدولية.

وأثنى رئيس الشيوخ على حكمة القيادتين في البلدين الشقيقين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه الملك عبدالله الثاني، والتي تحظى باحترام واسع على المستوى الدولي، مشيدا بمستوى التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين، ودورهما في تعزيز العلاقات الثنائية، كما أكد على العناية التي يحظى بها الأردنيون المقيمون في مصر .

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية ودعم واهتمام الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت رئيس الوزراء إلى المكانة الخاصة لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في قلب ووجدان الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، مؤكدا أواصر العلاقة الخاصة بين الملك عبد الله والرئيس السيسي.

وأشار "الخصاونة" إلى أن اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، من أكثر اللجان المشتركة انعقادا وإنتاجا.

حضر اللقاء من الجانب المصري، المستشار محمود إسماعيل عثمان الأمين العام، النائب عبد الخالق محمد عياد رئيس جمعية الصداقة المصرية الأردنية، والنائب وليد محمود إبراهيم الشرمة، والنائب أحمد سمير سيد زكريا، والسفير المصري في عمان محمد سمير.