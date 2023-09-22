أمين المجالس المحلية بمستقبل وطن : تطلعات الشباب لا يمكن إغفالها

قال المهندس أحمد صبري، أمين شؤون المجالس المحلية في حزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني فرصة تاريخية وعظيمة ليس فقط للشباب المصري وإنما لكل الفئات المختلفة، إذ أصبح هناك منصة يمكن من خلالها الحوار والمناقشة بوجود السلطة والحكومة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، والنقاش يكون بناء مع وجود وجهات نظر مختلفة يمكن من خلالها الوصول إلى حلول وأفكار واقتراحات.

أمين "المجلس المحلية" بمستقبل وطن يتحدث عن الشباب

وأضاف "صبري"، خلال تصريحات تلفزيونية مع برنامج "عين الوطن" مع الإعلامية غادة فتحي المذاع من خلال قناة "TEN"، اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي أكد خلال تصريحاته أكثر من مرة أن أي أمر داخل سلطاته كرئيس للجمهورية لا تتجاوز الدستور والقانون سيوجه بتنفيذها، لافتا إلى أن الشباب المصري الفئة الأكبر من المجتمع المصري بنسبة تصل لـ 60%، وبالتالي تطلعاتهم هي تطلعات لا يمكن إغفالها.

وتابع أمين شؤون المجالس المحلية في حزب مستقبل وطن، أن الشباب لديه تطلعات اقتصادية، وتطلعات سياسية، وتطلعات اجتماعية كذلك، حيث تتعلق التطلعات الاقتصادية أنه يرغب في أن يجد وظيفة مناسبة بعد الخروج من الجامعة، وأن يبدأ حياته الشخصية من خلال سكن وبناء أسرة، مشيدًا بالجهد المبذول من قبل القيادة السياسية في هذه المجالات المختلفة.

وواصل أن حالة الاستقرار السياسي في فترة الرئيس السيسي الأولى، زادت بشكل أكبر في الفترة الرئاسية الثانية وأدى إلى وجود فرص شبابية في الحياة السياسية، ولكن الرئيس السيسي أعطى توجيهاته بإعطاء الفرص بشكل أكبر للشباب المصري من خلال تأهيلهم وتمكينهم سياسيا خلال الفترة المقبلة.