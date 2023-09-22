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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 غرز في الرأس|ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل لقاء البنك الأهلي.. ومباراة الزمالك السبب

صدى البلد

حصل أحمد سامي مدافع فريق نادي بيراميدز، على 4 غرز في الرأس؛ بعد الالتحام القوي الذي تعرض له خلال مباراة الزمالك في الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ومن جهته، أوضح الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن أحمد سامي أصيب في التحام قوي بالرأس، خلال لقاء الزمالك، وتم وضع موانع نزيف مؤقتة خلال المباراة، وعقب اللقاء، توجه إلى المستشفى وخضع لأشعة مقطعية؛ أثبتت سلامته، وعدم وجود ارتجاج.

وشدد طبيب بيراميدز، على أن الجرح الذي تعرض له سامي، تمت خياطته بـ 4 غرز في منطقة الرأس، ومن المنتظر أن يشارك في التدريبات الجماعية بداية من الغد، لافتا إلى أن مشاركته في المباريات، ترجع إلى رؤية الجهاز الفني، مع عدم شعوره بأي آلام.

يذكر أن بيراميدز يستعد لمواجهة البنك الأهلي، يوم الإثنين المقبل، في الرابعة عصرا، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

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