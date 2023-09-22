ماذا يعني اعتماد روسيا لمصر ضمن 30 دولة صديقة للتداول بالعملات المحلية؟

ضربة جديدة لكسر هيمنة الدولا..

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، تفاصيل اعتماد روسيا لمصر ضمن 30 دولة صديقة للتداول بالعملات المحلية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد ضربة جديدة لكسر هيمنة عملة الدولار.

وأضاف عبد المنعم السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الاعتماد يسمح بشراء أسهم في بورصة موسكو بالعملة المحلية لمصر، لافتا إلى أن روسيا تستعد لرئاسة البريكس في 2024 بتخفيف هيمنة الدولار في معاملاتها التجارية.

يقلل الضغط على عملة الدولار وحجم الاستيراد يكون بفاتورة أقل

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن هذا الأمر يقلل الضغط على عملة الدولار، وحجم الاستيراد يكون بفاتورة أقل.