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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب ناشئات اليد بالتأهل لنهائي البطولة الإفريقية بتونس

صدى البلد

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي منتخب ناشئات اليد مواليد 2006 بالتأهل لنهائي البطولة الإفريقية بتونس، والمُقامة في الفترة من 16-24 سبتمبر الجاري.


وتأهل منتخبنا الوطني للمباراة النهائية بعد الفوز  على نيجيريا 32-18  في الدور نصف النهائي للبطولة في نسختها التاسعة عشر، وحصلت على جائزة افضل لاعبة في المباراة لاعبة منتخب مصر رقية ياسر.


أكد وزير الرياضة على الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمظومة الرياضة المصرية، متمنيًا لناشئات منتخب اليد التوفيق في المباراة النهائية وتحقيق النتيجة المرجوة والفوز بالبطولة.


وعبر الدكتور أشرف عن فخره واعتزازه بالانجاز الكبير والأداء المشرف لناشئات المنتخب مواليد 2006، وهو ما يعكس التطور الملحوظ لمنظومة كرة اليد المصرية التي تُعد مثالاً حياً يحتذى به على المستوى التخطيطي والعقلية الاحترافية في تطوير اللعبة بكافة أعمارها السنية.


 

ئيس عبد الفتاح السيسي أفضل لاعب أشرف صبح احترافية الدولة المصرية الدور نصف النهائي الدكتور أشرف صبحي

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