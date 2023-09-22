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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طائرة تركية بـ 174 مسافرًا تنحرف عن مسارها بروسيا .. تفاصيل صادمة

طائرة
طائرة

شهد أحد مطارات روسيا حادثا أثار الذعر بعد انحراف طائرة تركية عن مسارها أعلى المدرج بعد هبوطها في مدينة بيروم.

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ونقلت وسائل إعلام روسية عن المكتب قوله: "كان على متن الطائرة 174 راكبا، من بينهم 26 طفلا، وسبعة من أفراد الطاقم"، مشيرًا إلى أنه تم "فتح تحقيق وفق تشريعات سلامة الطيران".

من جانبها، أعلنت إدارة مطار "بولشوي سافينو" في بيرم أنها أوقفت استقبال الطائرات مؤقتا بعد الحادثة.


وقالت في بيان: "انزلقت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من طراز B-737، الرحلة TK 3964 القادمة من أنطاليا إلى بيرم، مسافة 50 مترًا عن المدرج، ولم يصب أحد، ولم يتم تحديد أسباب الحادث بعد".

شركة الخطوط الجوية التركية


إلى ذلك، قالت شركة الخطوط الجوية التركية التي تتبع شركة "أناضول جيت" لها، تعليقا على الحادث: "بعد هبوط الطائرة خرجت عن المدرج، وتم إجلاء جميع الركاب، ولم يتم تسجيل أي مشاكل صحية بين الركاب والطاقم".

وأضافت الشركة أن "الأخصائيين الفنيين بدأوا التحقيق في الحادث".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن شهود عيان أن "الطائرة لم يكن لديها الوقت الكافي للفرملة وانجرفت قليلًا باتجاه العشب المحيط بالمدرجات"

طائرة

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