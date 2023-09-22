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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لو بطلت تدخين ابتعد عن هؤلاء فورا.. حسام موافي يوجه نصيحة| فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة الانسياق وراء الشيطان، معقبًا: «أي شخص مبطل تدخين ولسه نسبة النيكوتين في الدم؛ يجب عليه الابتعاد عن أي شخص بيدخن».

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن البعض نقل عني بصورة خاطئة، بعض التصريحات بشأن التدخين.

الضغط أو العصبية

وأضاف: «أنا قولت التدخين بيقلل الضغط أو العصبية، ولكنه يسبب أمراض الدنيا، خدوا النص الأول من الكلام ونشروع، والله الناس دول بيقوِّلُوني كلام ما قولتوش، ومصيرهم جهنم».

وواصل حديثه: “الشيطان عدو للإنسان، ويجب علينا أن نتخذه عدوا؛ لأن الشيطان يريد الدمار لبني البشر”.

الدكتور حسام موافي الشيطان الشيطان عدو الضغط العصبية صدى البلد

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