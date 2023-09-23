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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمدة 14ساعة.. قطع المياه عن شبرا الخيمة اليوم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن قطع المياه عن مناطق شبرا الخيمة اليوم السبت.

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إنه سيتم قطع المياه عن (حي شرق وغرب شبرا الخيمة)، وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباح اليوم السبت، وحتى الساعة 11 مساء نفس اليوم.


وأرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أسباب قطع المياه في تلك المناطق بشبرا الخيمة نظراً لقيامها بأعمال تحويل مسار خطي المياه قطر 1200 مم و800 مم طرد من محطة شبرا الخيمة، لزوم أعمال توسعات الطريق الدائرى بمنطقة "أم بيومي"، وكذا أعمال الصيانة لمحطة مياه شبرا الخيمة.
 

الخط الساخن 125

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على تطبيق الواتس آب على رقم 01206665125.

قطع المياة مياة الشرب القاهرة الكبرى محطة شبرا الخيمه المياة

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