زيارة للولايات المتحدة تحيي نتنياهو .. بايدن لا يستطيع العيش معه أو بدونه

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة محاصراً تلاحقه أشهر من الاحتجاجات الحاشدة ضد جهوده للحد من سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية. لكنه يغادر منتعشًا وربما أكثر جرأة.

أفاد تحليل نشرته نيويور تايمز، أن من خلال ستة أيام من الاجتماعات رفيعة المستوى مع قادة العالم ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا، قال المحللون إن نتنياهو قام بتحسين علاقته المتوترة مع الرئيس بايدن وصقل سمعته كلاعب ذو وزن ثقيل.

دفع انتقادات إصلاحه القضائي إلى الخلفية حيث يبدو أن الاتفاق الدبلوماسي التاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية يكتسب زخماً. واليوم الجمعة، اختتم أسبوعه بخطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً إن الاتفاق مع المملكة العربية السعودية سيخلق حقاً شرق أوسط جديد.

كان أكبر حافز لنتنياهو هو اجتماعه الدافئ يوم الأربعاء مع بايدن. كان بايدن قد تجنب مقابلة نتنياهو منذ عودته إلى منصبه في ديسمبر الماضي، وسط إحباط متزايد في واشنطن إزاء خطة نتنياهو القضائية وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

في ظهور مشترك، ظل بايدن يدلي بملاحظات انتقادية لطيفة حول الإصلاح القضائي، ودفع نتنياهو لفترة وجيزة إلى الحفاظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية.

الأهم من ذلك هو إعلان بايدن عن إحراز تقدم في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوسط في علاقة رسمية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. وبعد ساعات، قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن المفاوضات جعلت التوصل إلى اتفاق أقرب من أي وقت مضى.

قامت المملكة العربية السعودية بنبذ إسرائيل منذ فترة طويلة تضامنا مع الفلسطينيين. إن الشراكة الدبلوماسية بين الدولة العربية الأكثر نفوذاً والدولة اليهودية من شأنها أن تقلب ديناميكيات القوة في الشرق الأوسط بشكل كبير، فضلاً عن تكريس إرث نتنياهو كرجل دولة.

اختتمت الزيارة باجتماعات ودية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اشتبك مع نتنياهو في الماضي، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي انتقد إسرائيل في السابق لعدم قيامها بما يكفي لمساعدة بلاده في محاربة روسيا.

قال مايكل كوبلو، المحلل في منتدى السياسة الإسرائيلية، وهي مجموعة بحثية في نيويورك: "لقد مر هذا الأسبوع بشكل جيد للغاية بالنسبة له - كما كان من الممكن أن يتوقع عندما غادر إسرائيل". "من وجهة نظر سياسية، أعتقد أنه في حالة أفضل بكثير اليوم مما كان عليه في الأسبوع الماضي."

بالنسبة لبايدن، يبدو أن الاعتبارات الجيوسياسية للولايات المتحدة - الحاجة إلى الحفاظ على علاقات قوية مع إسرائيل وفرصة بناء علاقات جديدة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية - أثبتت في النهاية أنها أكثر أهمية من أي إحباطات شخصية من خطة نتنياهو القضائية أو النهج تجاه الفلسطينيين.

وقال آرون ميلر، الدبلوماسي الأمريكي الكبير السابق الذي ركز على الشرق الأوسط: الخلاصة التي أستنتجها هي أن بايدن لا يستطيع العيش مع نتنياهو، لكنه أيضًا لا يستطيع العيش بدونه. وهذا يعني علاقة وظيفية مع إسرائيل، وليس مسلسلا تلفزيونيا.

وأضاف ميلر: أعتقد أن الخاسر الأكبر هنا، هي الحركة الديمقراطية الإسرائيلية وبالطبع الفلسطينيين.