حزب الاتحاد: ندعم ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة لاستكمال الاستقرار والتنمية

أكد الكاتب الصحفي والخبير الاعلامي محمد مصطفى ابو شامة الأمين العام والمتحدث الرسمي لحزب الاتحاد، أن موقف حزبه الداعم للرئيس السيسي نابع من إيمان وقناعة بما تم انجازه خلال السنوات العشر الماضية، ورغبة من الحزب وجماهيره في استكمال الرئيس لمشروعه الحضاري ومسيرة الاستقرار والتنمية اللتين تمثلا ركيزتين اساستين نهضت بهما مصر من كبوتها فيما بين ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.

وأوضح امين حزب الاتحاد، ان اصطفاف اعضاء حزبه من كافة محافظات الجمهورية خلف الرئيس السيسي يتكامل مع مشهد الاحتشاد التاريخي من العديد من الاحزاب المصرية، التي تمثل قطاعا كبيرا من الشعب المصري الذي يتأهب ليستكمل مع الرئيس الانجازات الكبرى، لتدخل بها مصر عصر «الجمهورية الجديدة»، وفق ما خخطت الحكومة في «رؤية مصر 2030»، التي تضع وطننا الغالي على خارطة الدول القادرة.

اكد ابو شامة أن تزايد اعدد المرشحين للمنصب الرئاسي يثرى العملية الديمقراطية، ويرسم مشهدا انتخابيا يليق بمصر، معبرا عن تقديره لرئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، وكذلك رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل، معتبرا ان نيتهم للترشح خطوة على الطريق الصحيح، متمنيا منهم ومن جميع المرشحين تقديم افكارهم المدروسة عبر برنامج علمي يعكس عراقة احزابهم وقدراتهم السياسية وعرضها على الشعب ليقرر ويختار، لان هذا التفاعل الديقراطي يؤسس لمسار سياسي جديد، ويحقق اصلاحا حقيقيا وعد به الرئيس السيسي قبل اكثر من عام، ومهد له حوارا وطنيا اثرى الحياة السياسية ومهد الطريق لمستقبل سياسي ديمقراطي يصل بنا إلى دولة مدنية ديمقراطية كما ينص الدستور المصري.

كان رئيس حزب الاتحاد رضا صقر، قد أعلن امس بعد العديد من الاجتماعات التشاورية مع اعضاء الهيئة العليا للحزب وامانات المحافظات، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024، وهو ما لاقى ترحييا وتاييدا من اعضاء وجماهير الحزب على مستوى الجمهورية.