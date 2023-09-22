فريق سيدات سلة الأهلي يفوز على الطيران في بطولة منطقة القاهرة

فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق الطيران ‏بنتيجة 105-29، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا للاعبات الأهلي، واللاتي تقدمن في الفترة الأولى بنتيجة 25-6.

وواصل «سيدات سلة الأهلي» تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 54-14، واستمرت لاعبات الفريق في الضغط القوي على فريق الطيران، ونجحن في إنهاء الفترة الثالثة بنتيجة 85-22، قبل أن يحسم الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 105-29.

وأجرى طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، عدة تغييرات خلال المباراة لتجهيز جميع اللاعبات ‏ومواصلة تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.‏