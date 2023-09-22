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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنفانتينو: ندعم تطوير الكرة بإفريقيا ونركز على مكافحة الفساد

صدى البلد

حرص جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم علي عقد اجتماعا مع غزالي عثماني رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ناقش خلاله عدد من القضايا ذات الإهتمامات المشتركة.

وتناول الإجتماع الذي تم عقده في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تقييم التطورات الأفريقية بما يتماشى مع مذكرة التفاهم التي وقعها رئيسا الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) في عام 2019. 

كما تضمن جدول أعمال الإجتماع بعض الموضوعات المحلية في جزر القمر خاصة  بعد منح أول تراخيص تدريب للنساء والذي تم في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما قام المدير الفني لاتحاد جزر القمر لكرة القدم بتسليم شهادات الترخيص من الفئة D إلى 11 امرأة قامو بإتمام الدورة بنجاح التي بدأت في نوفمبر الماضي.

وقال جياني إنفانتينو: "قمنا بمراجعة التقدم الكبير في قارة أفريقيا وما يتعلق بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الأفريقي، مع التركيز على مجالات التعليم والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، فضلا عن السلامة والأمن في مباريات كرة القدم في جميع أنحاء القارة".

وأضاف: "هذا مهم بشكل خاص لأننا نعمل أيضًا بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل إطلاق النسخة الأولي لبطولة الدوري الأفريقي والذي من المؤكد أنه سيساعد في الارتقاء بكرة القدم هناك إلى المستوى التالي".

وأردف: "لقد كان من الرائع أيضاً أن نسمع عن التطورات الأخيرة في جزر القمر فيما يتعلق بترخيص المدربين، هذه خطوة تاريخية أخرى ليس فقط لكرة القدم في جزر القمر، ولكن للعبة السيدات بشكل عام، وأنا متأكد من أن هذا سيكون مصدر إلهام حقيقي للنساء المحليات للعب كرة القدم، وسيوضح أن هناك طرقًا أخرى مفتوحة أمامهن وذلك للمشاركة في اللعبة".

جياني انفانتينو غزالي عثماني جزر القمر نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة

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